Белгород, 19 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Мировое соглашение заключили мужчина и мать младенца, пострадавшие при наезде электросамоката в Белгороде. Виновник аварии выплатил 500 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

Электросамокат

В мае 2021 года 18-летний студент, катаясь на электрическом самокате в городском парке имени Ленина, столкнулся с женщиной, державшей на руках младенца. От удара мать упала, а ребёнок получил тяжёлую черепно-мозговую травму. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, максимальное наказание по статье — арест на срок до шести месяцев.

Стороны урегулировали конфликт в суде. Подсудимый признал свою вину, принёс извинения, мать ребёнка ходатайствовала о прекращении уголовного дела, пояснив, что в счёт компенсации морального вреда молодой человек выплатил ей 500 тысяч рублей.

Просьбу женщины поддержали государственный обвинитель и защитник. Суд удовлетворил ходатайство, прекратив уголовное дело за примирением сторон.