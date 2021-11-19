Кызыл, , 11:33 — REGNUM Работники МУП «Коммунальное хозяйство села Сарыг-Сеп» пожаловались и.о. руководителя следственного управления СКР по Туве Геннадию Кюрю из-за невыплаты зарплаты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, встреча прошла в ходе выездного приёма.

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Выяснилось, что предприятие задолжало работникам более 1 млн рублей за период с июня по сентябрь 2021 года.

«В ходе личного приема и.о. руководителя следственного управления Г.С. Кюрю установлены причины образовавшейся задолженности, принимаемые работодателем меры по её погашению», — отметили в ведомстве.

Руководителю МУП напомнили об уголовной ответственности за невыплату зарплаты. В результате по итогам личного приёма задолженность перед работниками была полностью погашена.

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