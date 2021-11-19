Улан-Батор, , 11:31 — REGNUM Китай оставался главным экспортным направлением Монголии в первые 10 месяцев этого года, поскольку на его долю приходится 86,3% от общего объема экспорта Монголии, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Монголия

По данным Национального статистического управление Монголии (НСУ), вторая по величине экономика мира также оставалась главным поставщиком импорта Монголии в период с января по октябрь, на долю которой приходилось 39,7% от общего объема импорта последней, сообщило НСУ.

Монголия торговала в общей сложности со 151 экономикой по всему миру в течение вышеупомянутого периода, в течение которого объем внешней торговли азиатской страны, не имеющей выхода к морю, достиг $13,2 млрд, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным статистического агентства.