Москва, 19 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Досрочный выход на пенсию должны оплачивать компании, чьи сотрудники утратили свое здоровье, работая на них и получили возможность раньше оставить трудовую деятельность. Об этом 19 ноября заявил доктор экономических наук, заслуженный экономист России Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Эксперт отметил, что порядка 30% всех средств Пенсионного фонда России (ПФР) уходит на выплаты досрочных пенсий. Например, тем кто работал на Крайнем севере. Эта ситуация является не справедливой убежден экономист. По его мнению, компенсировать финансово потерю здоровья в этом случае должно не государство, а компании, работая в которых человек обеспечил себе досрочный выход на пенсию.

«Одно дело, когда государство стимулирует людей работать на севере и возмещает им потерю здоровья, обеспечивая более ранний выход на пенсию. Но сейчас рынок. Если я работаю в тяжелых условиях и теряю здоровье, то это закладывается в цену продукции того капиталиста, который продает эту продукцию», — сказал Калашников.

По его словам, именно работодатель должен компенсировать тяжелые условия труда за счет более высокой заработной платы. Если есть показания досрочного выхода на пенсию, то именно он должен за это платить.

«Не может государственная пенсионная система нести на себе нагрузку стимулирования освоения Севера, тяжёлых производств — это 30% денег. Давайте хотя бы здесь наведем порядок. И здесь нет никаких популистских или непопулистских заявлений. Здесь идет речь о том, чтобы платили те, кто за счет этого получает прибыль», — заявил эксперт.