Ярославль, 19 ноября 2021, 11:30 — REGNUM Завершить строительство обоих детских садов на улице Дядьковской в Ярославле планируется в 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле строительство детских садов по нацпроекту «Демография» может задержаться. К вопросу подключился и глава региона Михаил Евраев, заявивший, что сроки срывать недопустимо. Проверили стройку 18 ноября депутаты муниципалитета.
Уточнили также и то, что в первый детский сад уже записываются дети, а к началу декабря там уже должны установить мебель. Есть некоторые опасения по поводу второго объекта, несмотря на оптимизм подрядчика — председатель муниципалитета Артур Ефремов пояснил, что благоустройство на объекте уже не соответствует нынешним погодным условиям, поэтому приёмка должна быть максимально серьёзной.