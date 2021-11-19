Ярославль, 19 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Завершить строительство обоих детских садов на улице Дядьковской в Ярославле планируется в 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

City-yaroslavl.ru Строительство детского сада

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле строительство детских садов по нацпроекту «Демография» может задержаться. К вопросу подключился и глава региона Михаил Евраев, заявивший, что сроки срывать недопустимо. Проверили стройку 18 ноября депутаты муниципалитета.

«Один из объектов готовится к сдаче и уже получил название «Цветик-семицветик». Садик отвечает современным требованиям. Помещения просторные и светлые, а крыльцо и лифт оборудованы техническими устройствами для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы во втором объекте еще ведутся, степень его готовности оценивается в 70 процентов. Заявленный срок сдачи — 7 декабря 2021 года», — сообщили в мэрии по результатам проверки.

Уточнили также и то, что в первый детский сад уже записываются дети, а к началу декабря там уже должны установить мебель. Есть некоторые опасения по поводу второго объекта, несмотря на оптимизм подрядчика — председатель муниципалитета Артур Ефремов пояснил, что благоустройство на объекте уже не соответствует нынешним погодным условиям, поэтому приёмка должна быть максимально серьёзной.