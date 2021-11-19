Ереван, , 11:29 — REGNUM Страны ЕАЭС должны участвовать в формировании глобальной повестки о климате. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новым перспективным направлением для взаимодействия государств-членов союза считаю климатическую повестку. Мы все прекрасно понимаем свою ответственность за сохранение окружающей среды и должны занимать самую активную позицию участия в формировании глобальной повестки», — заявил Мишустин.

«Эффективно решать проблемы климата в одиночку невозможно. Только объединив усилия мы справимся с этой задачей», — указал он.