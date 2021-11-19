Москва, , 11:29 — REGNUM Мусульманская община Москвы ведёт переговоры с властями города об открытии в метрополитене молельных комнат. Об этом РИА Новости муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Ислам Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас мы открываем молельные комнаты в учреждениях. Например, они появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами. В интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведем переговоры об открытии молельных комнат и в Московском метрополитене», — сказал Аляутдинов.

По его словам, необходимость помолиться в общественных местах Москвы — это «вынужденность, вызванная отсутствием в городе достаточного количества молельных помещений».