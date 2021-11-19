Москва, 19 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Мусульманская община Москвы ведёт переговоры с властями города об открытии в метрополитене молельных комнат. Об этом РИА Новости муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

«Сейчас мы открываем молельные комнаты в учреждениях. Например, они появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами. В интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведем переговоры об открытии молельных комнат и в Московском метрополитене», — сказал Аляутдинов.

По его словам, необходимость помолиться в общественных местах Москвы — это «вынужденность, вызванная отсутствием в городе достаточного количества молельных помещений».