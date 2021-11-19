Куньмин, Китай, 19 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Провинция Юньнань на юго-западе Китая сообщила о значительном росте внешней торговли за первые 10 месяцев этого года, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

N509FZ Аэропорт. Куньмин

Внешняя торговля Юньнани составила около 242,7 млрд юаней (около $38 млрд) в период с января по октябрь текущего года, что на 25,5% в годовом исчислении сообщило провинциальное статистическое бюро.

Экспорт провинции вырос на 27,8% в годовом исчислении до примерно 127,4 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 23% до примерно 115,2 млрд юаней. Между тем, положительное сальдо торгового баланса страны за этот период достигло примерно 12,2 млрд юаней, что свидетельствует о растущей динамике.