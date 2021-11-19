Москва, , 11:28 — REGNUM Неосторожное обращение с огнём при курении привело к пожару в квартире заслуженной артистки России, певицы Марины Хлебниковой. Об этом сообщили 19 ноября в экстренных службах Москвы.

Пожарные 61.mchs.gov.ru

Ранее эту версию уже называли наиболее вероятной, теперь она подтвердилась. При пожаре пострадали два человека, в том числе сама певица.

«Установлена причина пожара — это неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщил источник ТАСС.

Пожар произошёл вечером 18 ноября в доме 14 на Ратной улице. Марину Хлебникову нашли без сознания, её доставили в ожоговый центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Как сообщало ИА REGNUM, певица получила ожоги и отравилась продуктами горения. Её состояние медики оценивают как тяжёлое.