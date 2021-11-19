Филадельфия, США, 19 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 103:89.

(сс) Markus Spiske Мяч в корзине. Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. В составе «Филадельфии» разыгрывающий Тайриз Макси набрал 22 очка.

«Филадельфия» одержала девятую победу в 16 матчах сезона. «Денвер» потерпел шестое поражение в 15 играх.

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