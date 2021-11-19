Ереван, , 11:26 — REGNUM Граждане стран ЕАЭС получат равные возможности в получении кредита в банках стран союза. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решительные шаги делаются по сближению финансовых рынков. Сегодня прописывается соглашение о порядке обмена сведениями, входящих в состав кредитных историй», — заявил Мишустин.

«Граждане пятёрки получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза. При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какая у него база, и, проанализировав риски, соответственно принимать решение о выдаче кредита», — указал он.