Сиань, Китай, , 11:26 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Шэньси на северо-западе Китая увеличился на 26,5% и превысил 390,1 млрд юаней (около $61 млрд) в период с января по октябрь этого года, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Буддийский храм. Сиань. Китай

Показатель внешней торговли провинции с начала года превысил общий показатель за весь прошлый год, сообщила таможня столицы провинции Сиань. За этот период экспорт провинции составил 209,17 млрд юаней, увеличившись на 33,9% в годовом исчислении, в то время как импорт вырос на 19% и составил почти 180,98 млрд юаней.

Экспорт механической и электротехнической продукции Шэньси вырос на 37,2% и составил около 189 млрд юаней, что составляет около 90,8% от общего объема экспорта провинции.

В течение этого периода Шэньси поддерживала активные торговые отношения со странами-участницами инициативы «Пояса и пути», зарегистрировав общий объем торговли с этими странами на сумму более 65 млрд юаней, что на 29,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.