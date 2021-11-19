Москва, , 11:25 — REGNUM Двузначная продовольственная инфляция — тревожная информация и ей будет уделяться огромное внимание, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Рост инфляции geralt

«Странно, что говорит об этом Центробанк, а не Минэкономразвития, который давно должен был пройтись по всей цепочке и выяснить, где можно ограничивать рост.

Давно не решаемый вопрос — это 400% наценки при низких закупочных ценах. Почему так получается? Если сейчас инфляция — 8%, то 15% в продовольственной группе — это перебор.

Набиуллина защищает свой мандат, поднимая процентную ставку и она ее еще поднимет, что создаст определенное давление через кредиты для сельхозпроизводителей.

Поэтому, требуется активная работа от Минэкономразвития, а она слабая и всегда не на опережение, а постфактум», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продовольственная инфляция в России достигла двузначных показателей, заявила 18 ноября глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

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