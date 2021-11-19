Москва, 19 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В России установлен новый максимум суточной смертности от коронавирусной инфекции. Это следует из свежей статистики федерального оперативного штаба, опубликованной 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки ушли из жизни 1254 человека. Максимум по суточной смертности обновляется в России уже третий день подряд. Накануне от ковида скончался 1251 житель России.

За сутки в Москве коронавирус унёс жизни 95 человек, в Санкт-Петербурге — 77, в Подмосковье — 58. Суммарная смертность с начала пандемии в России достигла 261 589 летальных исходов.

При этом более 36 тысяч заболевших в последние сутки выздоровели и были выписаны.