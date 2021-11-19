Москва, , 11:23 — REGNUM Свое финансовое положение считают трудным более двух третей жителей России. Это 19 ноября следует из опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ, результаты которого приводит РБК.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование проводилось среди городского и сельского населения РФ в возрасте старше 18 лет в формате личного интервью в июне 2021 года и в нем участвовали свыше 2 тыс. человек.

Согласно полученным в результате опроса данным, 69% респондентов заявили, что они испытывают сложности финансового характера и при этом 24% опрошенных уверены, что их материальное положение улучшится в течение ближайшего времени. В 2020 году о трудном финансовом положении заявляли 66% респондентов и только 10% надеялись на его улучшение.

Также указывается, что о том, что месячный доход семьи позволяет удовлетворить ее основные потребности, заявили 29% респондентов. В то же время, наиболее часто о финансовых трудностях заявляли люди старшего поколения (51−65 лет) и сельские жители.

Кроме того, отмечается, что 21% опрошенных ожидает в следующем году ухудшения финансового положения и 44% полагают, что оно не изменится. При этом доля уверенных в лучшем снижается с возрастом — с 50% среди тех, кому от 18 до 30 лет, до 11% среди людей старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса ВЦИОМ стало известно, что большинство жителей России (65%) считают, что даже сделав прививку можно заразиться коронавирусом, но привитые переносят болезнь намного легче.