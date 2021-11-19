Улан-Удэ, , 11:23 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ рекультивируют свалку в микрорайоне Стеклозавод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики, контракт по итогам конкурса заключён с компанией «Геотехпроект».

Свалка Pixabay.com

Подрядчик должен предоставить все расчёты и данные экспертизы до 1 апреля 2022 года. Работы на свалке, который является одним из крупнейших законсервированных мусорных полигонов в регионе, планируются в 2023—2024 годах. Его площадь достигает 66 гектаров.

«После её рекультивации значительно улучшится экологическое положение как минимум для 140 тысяч жителей Улан-Удэ», — отметила замглавы ведомства Наталья Тумуреева.

Добавим, что всего в рамках проекта «Чистая страна» в Бурятии рекультивируют пять свалок в городах Улан-Удэ, Северобайкальск, Закаменск, Кяхта, а также в прибайкальском посёлке Усть-Баргузин.

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