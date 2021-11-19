Ереван, 19 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Маркировка товаров надёжно защитит единый рынок ЕАЭС от контрафакта. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Один из наиболее действенных механизмов — маркировка товаров», — заявил Мишустин.

«Мы организовали маркировки обуви, парфюмерии, шин, фотокамер, товаров лёгкой промышленности и отдельных видов промышленной продукции. Принято решение о поэтапной маркировки бутилированной воды. Считаем, что необходимо расширение такого вида механизма на другие виды товаров. Это позволит усилить контроль за оборотом продукции и борьбу с контрафактом на всей территории стран пятёрки. Это поможет нам обелить рынок», — указал он.