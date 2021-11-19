Шицзячжуан, Китай, 19 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Древняя гробница, предположительно относящаяся к династии Мин (1368−1644), была обнаружена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщило 18 ноября местное управление по охране культурных реликвий, передает агентство Синьхуа.

Археология

Гробница восьмиугольной формы хорошо сохранилась с изящной резьбой по кирпичу. Внизу рядом стоят два гроба, в каждом из которых находится скелет. Также были обнаружены четыре хорошо сохранившиеся белые глазурованные тарелки и бело-голубая фарфоровая чаша, которые, как полагают, принадлежали к династии середины Мин вместе с гробницей.

Участок раскопок расположен на строительной площадке в уезде Цюйсянь. Эксперты заявили, что находка способствовала изучению захоронений в этом районе.