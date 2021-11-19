Пермь, 19 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который на автомобиле сбил насмерть человека и оставил место ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Kakprosto.ru Суд

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 24 апреля 2021 года в районе Красавинского моста. Водитель иномарки сбил пешехода, двигавшегося по краю проезжей части, и скрылся, не оказав помощь. Медиков вызвали очевидцы. Пешехода госпитализировали. В больнице он скончался.

Полиция оперативно установила личность виновника смертельного ДТП и задержала пермяка. Выяснилось, что у мужчины отсутствуют водительские права. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и пьяную езду.

Суд назначил виновнику гибели пешехода восемь с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.