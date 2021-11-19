Москва, 19 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Росгвардия не планирует закупать робота-черепаху для разгона демонстраций и не имеет никакого отношения к его разработкам. Об этом ИА REGNUM 19 ноября заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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«Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства», — отметил он.

Напомним, ранее РИА Новости сообщили, что в Кабардино-балкарии сконструировали робота для разгона участников беспорядков во время несанкционированных митингов и акций.