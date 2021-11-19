Ереван, , 11:18 — REGNUM Странам ЕАЭС следует сосредоточиться на реализации дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на едином рынке. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«За первые 9 месяцев текущего года взаимная торговля выросла более чем на 30%, экспорт в третьи страны увеличился практически на 40%, импорт — на четверть», — заявил Мишустин.

«Хорошую динамику показывает объём торговли сельскохозяйственной продукцией. Мы полностью удовлетворяем свои потребности в зерне, сахаре, растительных маслах и некоторых других продуктах за счёт собственного производства», — указал он.

По его словам, в 2021 году будут нивелированы три барьера и два препятствия в торговле ЕАЭС, утверждена дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на едином рынке до конца 2022 года.

«Призываем всех партнёров активно включиться в её реализацию, чтобы выполнить 35 содержащихся в ней мероприятия», — указал он.