Ланьчжоу, Китай, 19 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В городе Дуньхуане, распложённого вдоль Шелкового пути в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, была создана цифровая выставочная платформа, демонстрирующая 40 объектов всемирного наследия и культурных реликвий страны вдоль Шелкового пути, сообщила 19 ноября Академия Дуньхуана, передает агентство Синьхуа.

fdecomite Шелковый путь. Караван

Онлайн-платформа, управляемая академией, предлагает общественности ознакомиться с 27 объектами всемирного культурного наследия и 13 ключевыми культурными реликвиями, находящимися под охраной государства в Шэньси, Ганьсу, Синьцзяне и Хэнани.

Популярные исторические достопримечательности, которые можно увидеть на платформе, включают терракотовых воинов, гроты Могао и гроты Кизил, сказал директор департамента охраны и исследований академии У Цзянь.

«Эта платформа представляет собой новое усилие по защите и продвижению традиционной культуры, а также по возвращению культурных реликвий к жизни виртуально», — сказал У.

Академия Дуньхуана будет стремиться включать в себя более древние культурные объекты и предлагать многоязычные услуги через веб-сайт или мобильное приложение, добавил У.