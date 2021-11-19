Ульяновск, 19 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2022 году приступят к расчистке реки Свияга и Юрманского залива. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики по итогам встречи чиновников с заместителями руководителя Росводресурсов Наталией Сологуб и Вадимом Никаноровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Залив

На совещании обсуждались перспективы развития водохозяйственного комплекса Ульяновской области. Руководство федерального ведомства подтвердило реализацию проекта по расчистке Свияги в Ульяновске от Вырыпаевки до Минаевского моста. Работы планируется начать в 2022 году. В настоящее время завершается разработка проекта, который ещё должен пройти государственную экспертизу.

По словам замминистра природы Ульяновской области Михаила Загородникова, будет проведено дноуглубление, спрямление русла и экологическая реабилитация водоохранной зоны.

Кроме того, на следующих этапах планируется провести работы по расчистке Свияги от Минаевского моста до посёлка Мостовая, а затем до посёлка Сельдь. Всего необходимо восстановить участок протяжённостью 19,5 км.

В министерстве отмечают, что в 2022 году также начнётся расчистка Юрманского залива в Чердаклинском районе. Здесь необходимо произвести выемку ила и расчистить береговую линию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске планируют заложить средства в 2023 году на строительство нового моста через реку Свиягу в створе улиц Смычки и Шевченко, а также дороги по улице Аблукова.