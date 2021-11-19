Москва, 19 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Москве проходит третья фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

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«На прошлой неделе мы приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины для подростков. В ней участвуют две городские больницы и десять поликлиник. По предварительным результатам, вакцина признана безопасной и эффективной для подростков», — сказала Ракова.

Вице-мэр пояснила, что вакцина будет состоять из двух компонентов, и по сути является тем же «Спутником V», однако дети получают лишь одну пятую от взрослой дозы.

В настоящее время первый компонент получили 400 детей, всего планируется участие в испытаниях 3 тыс. детей.