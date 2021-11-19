Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Сгоревший в августе 2017 года квартал в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону решили не превращать в каменные джунгли, отказавшись от строительства многоэтажных домов. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Donland.ru На месте пожара

«Да, действительно, инвесторы настаивают на размещении жилья на рассматриваемой территории. Но мы полагаем, что строительство в непосредственной близости от Театральной площади жилого комплекса не только создаст значительный перекос в сторону частных интересов, но и сделает невозможным реализацию тех идей, которые заложили наши градостроители ещё в 30-е годы XX века», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

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В планах властей — создать непрерывные пешеходно-транспортные связи от Театральной площади к реке Дон.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону самый крупный за всю историю города пожар в районе Театрального спуска вспыхнул 21 августа 2017 года. Пламя распространилось на площади 32,5 тыс. кв. метров. В результате повреждено 125 домов частного сектора и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб, несколько сотен горожан признаны потерпевшими.