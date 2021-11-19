Москва, , 11:15 — REGNUM Если в РФ просто запретят потребительское кредитование, то это может обернуться многочисленными негативными последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Так он прокомментировал вероятность того, что ЦБ РФ может начать ограничивать потребительское кредитование во второй половине 2022 года.

Ян ван Равестейн. Ростовщики. 1540

«Определенные ограничения на рынке потребительского кредитования нужны, но не просто запрет, а комплексные решения по повышению доходов граждан, их финансовой грамотности и защитные ограничительные меры для лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, — сказал Цыганов. — Одновременно нужно разработать аналогичные меры для МФО и ломбардов, программ рассрочки и похожих на потребительское кредитование вариантов стимулирования спроса. Плюс разработка мер по противодействию «черным» кредиторам. В противном случае граждане, привыкшие к потребкредитованию, начнут искать и найдут выход у ростовщиков и новых старушек-процентщиц».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России рост потребительского кредитования может отразиться на темпах восстановления экономики.

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