Пекин, , 11:14 — REGNUM Китайский комедийно-саспенсный фильм «Стань кем-то» остался на вершине чарта кассовых сборов за прошедшие сутки на материковой части Китая, показали данные информационной сети China Movie Data, передает 19 ноября агентство Синьхуа.

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Фильм, который рассказывает о группе разочарованных кинематографистов, которые собираются, чтобы спланировать новый фильм о печально известном уголовном деле, собрал 21,76 млн юаней (около $3,41 млн) за 19 ноября на восьмой день показа.

За ним последовал фильм «Анита», биографическая картина, в которой рассказывается история жизни легендарной гонконгской певицы и актрисы Аниты Муй. На седьмой день показа фильм собрал более 5,54 млн юаней.

Военный эпос «Битва при Чосинском водохранилище» занял третье место со сборами в 3,31 млн юаней, увеличив суммарные сборы до более чем 5,64 млрд юаней спустя 50 дней с момента премьеры.