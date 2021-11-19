Вашингтон, 19 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассчитывает на то, что за не вступятся Соединённые Штаты Америки. Об этом говорится в записке политика, которую обнародовало агентство Bloomberg.

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«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», — процитировали заявление экс-президента журналисты.

Сообщается, что записку он передал через адвокатов. Он также пожаловался на то, что в тюрьме его якобы били и тащили по асфальту в то время, как над ним насмехались другие заключённые.

Саакашвили также пожаловался на то, что его не переводят в гражданскую клинику для оказания помощи, требующейся в следствии голодовки. Экс-президента также не возят на судебные заседания по уголовным делам, по которым он проходит.

Ранее в Госдепе США призвали Тбилиси предоставить Саакашвили возможность приезжать в суд, а также обращаться с ним «справедливо и с достоинством». Кроме того, Вашингтон заявил о необходимости слушать рекомендации врачей по поводу состояния здоровья экс-президента.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.