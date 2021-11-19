Москва, , 11:13 — REGNUM ФАС России сейчас рассматривает дела в отношении торговых сетей и производителей товаров по фактам злоупотребления доминирующим положением и заключению антиконкурентных соглашений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в Совфеде.

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«В Рязанской, Нижегородской областях, Алтайском крае и Республике Татарстан территориальные органы ФАС России сейчас рассматривают дела в отношении торговых сетей и производителей товаров по фактам злоупотребления доминирующим положением, заключению антиконкурентных соглашений», — сказал Шаскольский.

Органами ФАС «выявлено 167 муниципальных образований, расположенных в 47 субъектах РФ, где 31 торговая сеть занимает доминирующее положение, это 35% по объему реализованных продовольственных товаров в денежном выражении», сказал он.

«В том числе 12 торговых сетей, имеющих доли в более 50% в 28 муниципальных образованиях», — добавил он.