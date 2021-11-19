* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:13 — REGNUM *ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В результате операции по обеспечению безопасности в уезде Шекардара провинции Кабул 18 ноября ликвидированы два члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и арестованы несколько человек, включая женщин и детей. Об этом сообщает Tolonews.

Операция завершена, сотрудники службы безопасности заявили, что изъяты взрывчатые вещества, а укрытие разрушено. По данным сил безопасности, несколько взрывов и терактов были организованы из этого укрытия.

Силы безопасности Исламского Эмирата: «Операция длилась в течение одного часа. Мы сполна воздали им по заслугам. Все их средства представлены здесь, включая взрывчатые вещества, электрические взрыватели и др., которые должны были быть использованы для организации взрывов в уезде Шекардара».

Жители деревни, которые провели полночи в тревоге, просят людей из соседних деревень не предоставлять убежище подозрительным лицам.

«В девятом часу сюда прибыли силы Исламского Эмирата, и начался бой», — сказал Абидулла, житель деревни КалаиМурад Бек. Мы все были в ужасе, включая женщин и детей».

Между тем, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата Инамулла Самангани заявил, что в ходе операции были убиты два боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и несколько человек были арестованы.

«Еще несколько человек были арестованы, и их гнездо было уничтожено», — сказал Инамулла Самангани.

За последнюю неделю силы безопасности Исламского Эмирата провели несколько операций против людей, связанных с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция также была начата в городе Кандагар.