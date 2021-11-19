Пекин, , 11:11 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено восемь новых локальных случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

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По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из восьми локальных случаев, семь были зарегистрированы в городе Даляне провинции Ляонин на северо-востоке Китая, а один — в Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае. Также появились сообщения о 16 завезенных случаях инфекции в семи провинциальных регионах, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Китае не сообщалось о новых случаях смерти от COVID-19 или новых случаях подозрения на нее, говорится в сообщении.