Село Хвастовичи, Калужская область, , 12:20 — REGNUM В Калужской области утверждены границы памятника природы регионального значения «Слободское водохранилище», сообщили 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Слободское водохранилище Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Слободское водохранилище», расположенной недалеко от села Слобода Хвастовичского района, составила 169 гектаров.

Слободское водохранилище — искусственный водоем, образованный на реке Лохова. Берега его, в основном, открытые, только с северо-восточной части к нему примыкает лесной массив. Фауна водного объекта разнообразна. Он является важным местом остановки на пролете водоплавающих и околоводных птиц, численность которых на весеннем пролете достигает нескольких тысяч экземпляров, и входит в состав ключевой орнитологической территории России «Междуречье Ловатянки и Сукремени» федерального ранга. Здесь также встречаются несколько видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Калужской области.

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