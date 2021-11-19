Село Хвастовичи, Калужская область, 19 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы памятника природы регионального значения «Слободское водохранилище», сообщили 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Слободское водохранилище

Площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Слободское водохранилище», расположенной недалеко от села Слобода Хвастовичского района, составила 169 гектаров.

Слободское водохранилище — искусственный водоем, образованный на реке Лохова. Берега его, в основном, открытые, только с северо-восточной части к нему примыкает лесной массив. Фауна водного объекта разнообразна. Он является важным местом остановки на пролете водоплавающих и околоводных птиц, численность которых на весеннем пролете достигает нескольких тысяч экземпляров, и входит в состав ключевой орнитологической территории России «Междуречье Ловатянки и Сукремени» федерального ранга. Здесь также встречаются несколько видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Калужской области.