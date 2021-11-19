Новосибирск, 19 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. «Единая Россия» в ближайшее время решит вопрос с приостановлением членства депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Prokuror-kaluga.ru Удостоверение депутата

«В связи с информацией следственных органов СК России по Новосибирской области о возбуждении уголовного дела на депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева, решением местного политического совета членство в «Единой России» будет приостановлено в соответствии с нормами устава партии. Напомним, что в соответствии с партийной процедурой, исключение из «Единой России» возможно после принятия обвинительного приговора суда», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения депутату Глебу Поповцеву. Он отправлен под домашний арест до 16 января 2022 года. Парламентарий подозревается в том, что фиктивно оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал зарплату.