Уфа, 19 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров своим распоряжением утвердил перечень объектов, которые намерены построить, реконструировать и капитально отремонтировать к 450-летию основания города Уфы. Соответствующий документ 19 ноября опубликован на официальном портале правовой информации Башкирии.

Ufacity.info Герб Уфы

В документе также указана и примерная сметная стоимость работ по этим объектам:

— строительство новой Евразийской библиотеки в городе Уфе — 4 млрд рублей

— строительство специального хранилища археологических материалов на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Уфа-2» — 1,5 млрд рублей.

— комплекс сооружения для погребального слалома в Уфе (мкр. Инорс) — 396 млн рублей.

— строительство многофункционального центра спортивной борьбы в Уфе — порядка 5,3 млрд рублей.

— строительство центра фехтования — 700 млн рублей

— строительство здания математического лицея-интерната на 350 ученических мест и 250 спальных мест — порядка 2,9 млрд рублей.

— строительство школы на 2200 мест в Кузнецовском затоне — около двух млрд рублей.

— строительство и оборудование нового госпиталя для ветеранов войн в Уфе — 6 млрд рублей

— реконструкция улицы Октябрьской революции в Уфе — порядка 1,3 млрд рублей.

— реконструкция улицы Пугачева — порядка 3,8 млрд рублей.

— строительство транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева — порядка 3,1 млрд рублей.

— строительство улицы генерала Рыленко в Уфе — 1,57 млрд рублей.

— строительство Южного обхода г. Уфы с мостовым переходом через реку Белая в Кузнецовском затоне — 450 млн рублей.

— модернизация общественного транспорта — 998 млн рублей.

— капитальный ремонт мостового перехода через реку Белая в створе ул. Воровского — 4 млрд рублей.

— строительство путепровода через проспект Салавата Юлаева в створе ул. Коммунистической — порядка 1,4 млрд рублей.

На благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов зданий планируется направить около 10 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил разработать брендбук празднования 450-летия Уфы.