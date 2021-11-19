Псков, 19 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Пскове 20-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об избиении водителя скорой помощи, который, по его мнению, слишком долго ехал на вызов. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По версии следствия, около часу ночи 16 ноября возле торгового комплекса на улице Коммунальной в Пскове 20-летний нетрезвый местный житель устроил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой помощи. По мнению псковича, они слишком долго ехали на вызов к его знакомой. В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков.

«Дебошир был изобличен в ходе совместной работы с полицейскими. В настоящее время следователи задержали предполагаемого злоумышленника в процессуальном порядке и предъявили ему обвинение», — утончили в ведомстве.

По факту нападения на водителя «скорой» было возбуждено уголовное дело. Молодого мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «д» ч. 2 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, из хулиганских побуждений»).