Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Шестистраничная конституция США, изданная в конце XVIII века, продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $43,17 млн. Торги состоялись 18 ноября.

Говард Чандлер Кристи. Подписание Конституции США. 1940

Этот документ приняли на конвенте в Филадельфии, штат Пенсильвания, в сентябре 1787 года. Конституцию отпечатали в 500 экземплярах, их получили все участники съезда. К настоящему времени уцелели полтора десятка экземпляров.

Текст конституции отпечатан на листах бумаги размером 409 на 255 мм, от времени они слегка потемнели. Эксперты полагали, что документ уйдёт с молотка за $15−20 млн.

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