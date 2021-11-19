Джакарта, , 11:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кишида позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо, сообщает Rakyat Merdeka.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Разговор длился в течение 15 минут. В начале переговоров премьер-министр Японии подтвердил свое намерение строить тесные отношения с Индонезией.

Джоко Видодо поздравил Фумио Кишиду с вступлением в должность премьер-министра Японии и выразил желание укрепить отношения с Японией.

Стороны обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, а также перспективы АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе.

Фумио Кишида заявил, что Япония хочет работать вместе в области развития инфраструктуры, человеческих ресурсов, безопасности на море и борьбе с COVID-19.

Япония решительно выступает против любых попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южно-Китайском море.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями о ситуации в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Колумбии подчеркнуло, что расстояние между Индонезией и Колумбией не должно стать препятствием для укрепления и развития отношений между двумя странами, особенно в экономической и торговой областях.

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