Пекин, , 11:08 — REGNUM Центральный банк Китая 18 ноября влил 50 млрд юаней (около $7,8 млрд) в финансовую систему сраны посредством обратного РЕПО, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Народного банка Китая, процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО была установлена на уровне 2,2%. Этот шаг направлен на поддержание достаточной стабильности ликвидности в банковской системе, говорится в сообщении центрального банка.

Обратное РЕПО — это процесс, в ходе которого центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением о их обратной продаже в будущем.