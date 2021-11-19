Пекин, 19 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Центральный банк Китая 18 ноября влил 50 млрд юаней (около $7,8 млрд) в финансовую систему сраны посредством обратного РЕПО, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Народного банка Китая, процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО была установлена на уровне 2,2%. Этот шаг направлен на поддержание достаточной стабильности ликвидности в банковской системе, говорится в сообщении центрального банка.

Обратное РЕПО — это процесс, в ходе которого центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением о их обратной продаже в будущем.