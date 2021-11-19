Москва, 19 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В начале торгов 18 ноября нефть обновила минимумы начала октября в районе $89,30 за баррель, после чего привлекла спрос и перешла к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рост продолжается и сегодня, 19 ноября, Нефть марки Brent уже отыграла обвал, произошедший ранее на этой неделе, и вернулась в район уровня $82, снова целясь на 20-дневную скользящую среднюю.

Отскок котировок носит скорее технический характер, тогда как фундаментальные сигналы предполагают скорое возобновление снижения цен.

Ведущие отраслевые агентства дружно пророчат ухудшение спроса, и в пользу таких оценок говорят новые всплески заболеваемости коронавирусом, особенно в ряде азиатских стран.

Более того, разговоры о новых ограничениях в регионе могут стать реальностью, и тогда перспективы потребления станут еще хуже. Также рынку грозит увеличение предложения за счет высвобождения стратегических резервов крупными потребителями во главе с Китаем.

Некоторую поддержку в восстановлении Brent оказало ослабление доллара, который вчера корректировался вниз по всему спектру рынка.

Впрочем, это, похоже, ненадолго — американская валюта будет выигрывать от растущих ожиданий повышения ставок ФРС по мере поступления соответствующих сигналов от экономики, которая столкнулась с рекордным ростом инфляции.

Более внятные попытки подъема от текущих уровней могут и не получить развития, а 20-дневная скользящая средняя останется в роли сопротивления.

Фокус внимания игроков по-прежнему направлен на психологический уровень $80 за баррель, который первым притянет медведей, как только продажи возобновятся», — считает эксперт.

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