Варшава, , 11:08 — REGNUM В ночь на 19 ноября польскими пограничниками было зафиксировано несколько попыток перехода границы со стороны нелегальных мигрантов с белорусской стороны. Об этом 19 ноября рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

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«Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы», — сказал он, добавив, что таких попыток было выявлено несколько.

Также Блащак уточнил, что мигранты сменили тактику и теперь пытаются пересекать границу Польши не большой группой, а группами по несколько десятков человек в разных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что распространяемые слухи о якобы готовности Германии принять около двух тысяч ближневосточных нелегальных мигрантов из Белоруссии являются «недостоверной информацией».