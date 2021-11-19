Ереван, 19 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Россия продолжит оказывать помощь странам ЕАЭС в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Для победы над вирусом нужно выработать полноценный коллективный иммунитет. Для этого мы наращиваем темпы массовой вакцинации. Российские препараты доказали высокую надёжность. Организованы поставки в государства союза, мы помогаем наладить их производство», — заявил Мишустин.

«Продолжим оказывать партнёрам поддержку и делиться опытом», — указал он.