Москва, 19 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Четыре ребёнка, заболевших коронавирусной инфекцией, находятся на ИВЛ в московских больницах. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

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«На сегодняшний день у нас находятся в больницах с ковидом 150 детей. Из них 91 ребёнок — это ребёнок, у которого есть пневмония, и четверо детей находятся на ИВЛ», — сказала она.

Ракова отметила, что такая ситуация требует от врачей применения более серьёзной терапии.

По словам вице-мэра, ежедневно в больницы столицы госпитализируют с ковидом 25−30 детей.