Пекин, 19 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Китайские суды добились прогресса в общенациональной кампании по увеличению эффективности исполнения решений о собственности, сообщил Верховный народный суд КНР, передает 18 ноября агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

С начала этого года суды по всей стране привели в исполнение около 7,23 млн судебных решений по имуществу и выплатили сторонам около 945,6 млрд юаней ($148,21 млрд), говорится в пресс-релизе суда.

Суды по всей стране провели тщательный анализ того, сколько дел ожидало приведения в исполнение, выделив больше рабочей силы и ресурсов для приведения в исполнение давно просроченных дел, сказал высокопоставленный сотрудник суда Лю Гуйсян.