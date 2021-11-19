Ереван, 19 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Безопасные путешествия остаются важнейшим вопросом повестки ЕАЭС. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Основным вопросом повестки остаётся борьба с коронавирусом», — заявил Мишустин.

«Свою востребованность доказало мобильное приложение «Путешествуй без Covid-19». В него загружаются отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях, предъявляется при перелётах. Путешествовать стало удобнее», — указал он.

По его словам, у приложение более 1 млн пользователей, в настоящее время идёт работа над расширением его возможностей и географией.

«Рассчитываем, что будут подключаться и другие страны. Сейчас, когда уровень заболеваемости по-прежнему высокий, необходимо создавать условия для безопасного пассажирского сообщения», — отметил Мишустин.