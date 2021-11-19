Кабул, , 11:03 — REGNUM Афганская организация по поддержке СМИ под названием «Афганское медиа-учреждение для поддержки свободы выражения мнений и безопасности журналистов"в четверг в Кабуле объявило о своем создании. Об этом сообщает Tolonews.

На церемонии открытия ряд журналистов раскритиковали учреждения, поддерживающие СМИ, заявив, что большинство из этих учреждений злоупотребляют именами журналистов.

«Некоторые учреждения говорили, что они работают для блага журналистов, мы обращались к ним, но это не дало положительных результатов», — сказал репортер.

Предполагается, что это учреждение будет работать над обеспечением прав журналистов.

Абузар Сарем Сариполи, глава медиа-учреждения Афганистана, отметил:

«Мы консультируем женщин-журналистов от имени Исламского эмирата по вопросам защиты и неприкосновенности. Все выявленные недостатки привели к созданию данного учреждения, и вместе с друзьями и властями мы решили создать это учреждение».

Между тем, Национальный союз журналистов Афганистана до этого заявлял, что с приходом правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане семьдесят процентов средств массовой информации из-за экономических проблем и применяемых ограничений были заблокированы, и более семидесяти процентов репортеров также остались без работы.