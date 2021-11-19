Москва, 19 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,4% и ныряя под отметку 73,00 за доллар США, стремясь успеть отыграть вчерашние потери в 0,7%, пока давление на российские активы, вновь не вернулось, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Татьяна Иващенко Копейки и рубли

«18 ноября российский финансовый рынок столкнулся с неожиданно мощной волной распродаж. Индекс государственных облигаций РФ (RGBI) упал на 0,45%, достигнув минимального значения с февраля 20 219 года.

Российский фондовый рынок обвалился к минимумам с сентября 2021 года, индекс Мосбиржи потерял 1,25%, индекс РТС 2,25%. При том, что явных причин, к столь сильным движениям не было.

Хотя, конечно, можно попытаться объяснить падение индекса RGBI заявлениями главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, о том что ключевая ставка в 2022 году, может достигнуть уровня в 8,3%, однако это точно не объясняет распродажи на российском рынке акций.

Сегодня, 19 ноября, благодаря росту нефтяных котировок более чем на 1,0% и взлету фьючерсов на американские фондовые индексы к новым историческим максимумам, российский финансовый рынок открылся в зеленой зоне, индекс РТС прибавляет 1,27%, индекс Мосбиржи 0,64%.

Однако, из-за крайне слабой динамики индекса RGBI, он прибавляет символические 0,01%, есть сомнения в устойчивости позитивных настроений российских инвесторов.

Так что к текущему укреплению рубля, вероятно, стоит относиться с большой осторожностью, готовясь к тому, что российская валюта в любой момент может вновь вернуться к падению до отметок в 73,00−73,20 за доллар США», — считает эксперт.

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